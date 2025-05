Motorrijder zwaargewond bij botsing met auto

Een motorrijder is dinsdagochtend zwaargewond geraakt bij een botsing met een auto op de Beerseweg in Mill. Een traumahelikopter, een ambulance en de politie kwamen ter plaatse. Beide voertuigen raakten bij het ongeluk zwaar beschadigd.

Een traumahelikopter landde in een weiland naast de plek van het ongeluk. De trauma-arts hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De motorrijder is met spoed in de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto is opgevangen door ambulancepersoneel, maar raakte niet gewond.

Op de kruising van de Beerseweg met de Achterdijk kwamen de motor en de auto met elkaar in botsing. De politie heeft de Beerseweg afgesloten. Verkeer wordt over het fietspad geleid.