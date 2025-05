Moeder verongelukte Jayden opgelucht over snelheidsverlaging Ringbaan Zuid

Wendy Vugts uit Tilburg is opgelucht. Vier jaar nadat haar twaalfjarige zoon Jayden om het leven kwam bij een ongeluk op de Ringbaan Zuid, maakt de gemeente bekend dat de snelheid op die weg omlaag gaat. "Ik dacht eerlijk gezegd dat ik dit nooit meer zou meemaken."

Vanaf 1 januari 2027 mogen bestuurders nog maar 50 kilometer per uur rijden op de Ringbaan Zuid. Nu is dat nog 70 kilometer per uur. "Als daar toen al 50 gereden mocht worden, had Jayden misschien nog geleefd", zegt moeder Wendy tegen Omroep Tilburg.

Dat de snelheid naar beneden gaat, maakte de Tilburgse verkeerswethouder Rik Grashoff maandagavond bekend tijdens een raadsvergadering. Wendy startte een petitie om de gemeente op te roepen om de snelheid te verlagen. Die oproep werd korte tijd bijna tienduizend keer ondertekend. “Ik wilde gewoon dat het zou ophouden met die ongelukken daar. Het deed me goed dat mensen me zo steunden. Dat iedereen wist wie Jayden was. Dat gaf me kracht."