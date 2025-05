Grote bouwfout bij gloednieuwe woontoren, hele gevel moet worden vervangen

Bijna de complete gevel van de 75 meter hoge woontoren Flow in Eindhoven moet worden vervangen vanwege een constructiefout. Afgelopen november ontdekten de bouwvakkers de fout tijdens het weghalen van de steigers bij de gloednieuwe toren aan het Eindhovensch Kanaal. Onderzoek wijst uit dat alle gevelpanelen er weer af moeten. De toekomstige huurders zijn de dupe en moeten hierdoor tot eind dit jaar wachten op hun nieuwe woning.

"Nu is de prioriteit om de klus zo snel mogelijk te klaren", zegt directeur Wouter Bezemer van aannemer Huybregts Relou in Son. "Er staat al een hijskraan op de toren en we hebben al een aantal aanpassingen aan het gebouw kunnen doen."

Woensdagmorgen waren er al inspecties bij de natuurstenen gevelplaten. Een timmerman die bij het complex is, laat weten dat hij de laatste tijd niet te dicht bij de woontoren mocht komen en enkele meters afstand moest houden.