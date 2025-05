Miljard van Rabo helpt Brainport, maar stikstof en stroom blijven probleem

Zijn er straks nog wel betaalbare woningen voor mij of voor mijn kinderen? Veel Brabanders in de Brainportregio maken zich hier zorgen over. Bestuurders in de regio drukken het gaspedaal in en willen razendsnel tienduizenden woningen uit de grond stampen. Ook het bedrijfsleven wil een duit in het zakje doen. Zo maakte Rabobank dinsdag bekend 1 miljard euro te steken in de bouw van huurhuizen in de regio Eindhoven.

In totaal heeft de regio 100.000 woningen nodig. Tot 2030 moeten er alvast 62.000 worden gebouwd. Dat gebeurt bijvoorbeeld met flexwoningen. “Net als bij een auto kun je kiezen uit kleuren en opties, maar de basis staat vast. Dat drukt de kosten én versnelt de bouw.” Deze woningen zijn inmiddels in onder meer Veldhoven, Waalre en Helmond gerealiseerd.

Brainport is booming. ASML wil uitbreiden in Eindhoven, met 20.000 medewerkers. Ook de toeleveranciers groeien mee. “Deze regio groeit. Punt,” zegt Suzan van de Goor, wethouder in de gemeente Waalre. Ze voert namens alle 21 Brainportgemeenten het woord over wonen. “De wereld kijkt naar ons vanwege de chipindustrie. In die context kunnen we ons geen woningtekort veroorloven.” Bestuurders hebben het daarom over een ‘versnellingsslag’ als het over de bouw gaat.

Met dit bedrag wil Rabobank de komende jaren 2750 woningen in de middenhuur laten bouwen. Dat loopt via dochterbedrijf BPD Woningfonds. De huurprijs ligt dan tussen de 880 en een kleine 1200 euro per maand. ”Die woningen zijn voor starters, gezinnen en ouderen met en zonder zorgvraag. De brede middengroep”, zegt woordvoerder Hugo Nutbey van Rabobank.

Chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven is sinds vorig jaar intensief betrokken bij de bouw van woningen in de regio. Het bedrijf gaat zelf geen wijken bouwen, maar geeft financiële steun aan verlieslijdende bouwprojecten. De bouw zou anders niet kunnen beginnen. Het gaat met name om projecten die grotendeels uit betaalbare huur- en koopwoningen bestaan. De ambitie van ASML is om financieel te helpen bij de bouw van 25.000 woningen in de Brainportregio. Het zijn woningen die niet voor het eigen personeel zijn, zo benadrukt het bedrijf.

Ook Rabobank wil nu dus meehelpen bij het realiseren van woningen. Inmiddels zijn 205 woningen gebouwd en verhuurd. 532 huurwoningen zijn in aanbouw. “We doen dit omdat de nood in Brainport heel hoog is”, zegt woordvoerder Hugo Nutbey van Rabobank. Het bedrijf zegt een maatschappelijke bijdrage te willen leveren. Over tien jaar moeten alle woningen die de bank wil laten bouwen klaar zijn.

De ambities zijn hoog, maar de vraag is hoe realistisch die zijn. Er zijn wat hobbels te nemen. Zo is er de stikstofproblematiek. "Dat is een landelijk probleem waar ik niet meteen een oplossing voor heb", zegt wethouder Van de Goor namens de 21 gemeenten.

Of wat te denken van bezwaarprocedures. "We moeten ervoor zorgen dat er zo min mogelijk bezwaarschriften komen. Dus moeten we ook de buurt bij de plannen betrekken. Dat is nog geen garantie, want er hoeft maar één buurtbewoner te zijn die tegen is en dan hang je zo twee tot drie jaar in een procedure. Daar wordt niemand gelukkig van."

En wat te denken van het overbelaste elektriciteitsnetwerk. Van de Goor noemt de komst van een nieuw hoogspanningsstation in Wijchen, waardoor er meer ruimte op het stroomnet in de Brainportregio ontstaat. Maar die plannen hebben vertraging opgelopen. "Over netcongestie zitten we met Enexis aan tafel. Ik heb er vertrouwen in dat we tot een oplossing gaan komen."