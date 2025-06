NAC-stadion nog altijd niet verkocht, hierdoor duurt het zo lang

Al maanden onderhandelt NAC met de gemeente Breda over de terugkoop van het Rat Verlegh Stadion, maar de kogel gaat maar niet door de kerk. De Bredase voetbalclub wil de voetbaltempel graag weer in eigen bezit hebben, omdat huur en onderhoud te zwaar op de begroting drukken. De deal was onlangs bijna rond, maar ketste op het laatste moment af. En dat is niet goed voor beide partijen, want een hoofdpijndossier ligt op de loer.

De euforie was in 2003 groot bij de aanhang van NAC. In het supporterscafé ging Janus Oomen op de schouders, omdat de wethouder de Bredase voetbalclub van een financiële ondergang had gered. De gemeente kocht het stadion (en omliggende gronden) voor ruim vijftien miljoen euro. NAC ging na een periode flink wanbeleid niet failliet, maar betaalde vanaf dat moment wel huur aan de gemeente Breda. Al het onderhoud wordt sindsdien doorberekend. De blijdschap maakte de jaren erna al snel plaats voor een hoop chagrijn. Deze huisvestigingskosten bleken torenhoog en werden voor de bestuurders volgens eigen zeggen een molensteen om de nek van de club. Tot op de dag van vandaag kan NAC alleen nog maar met hulp van rijke supporters het hoofd boven water houden omdat de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten.

"Ik hoop dat we met de aankoop van het stadion in de laatste fase zitten."

NAC-directeur Remco Oversier begreep bij zijn komst in 2024 dat het roer om moest en lanceerde vorig jaar oktober een plan. Dit zogenaamde Beleg van Verlegh heeft drie ankers. Spelen op eredivisieniveau, voor meer inkomsten zorgen door modernisering en uitbreiding van het stadion en de kosten drukken door datzelfde Rat Verlegh Stadion met behulp van de supporters terug te kopen van de gemeente. Als een wervelwind ging Oversier te werk en realiseerde binnen een half jaar twee doelstellingen. NAC speelde zich begin mei sportief veilig en de (uit)bouw van het stadion -een megaklus- is inmiddels in volle gang. Het veld wordt verduurzaamd en verlaagd voor 1500 extra publiek- en sponsorplaatsen.

Het Rat Verlegh Stadion wordt verbouwd (foto: NAC).

Maar met de terugkoop van de voetbaltempel wil het nog niet zo vlotten. Volgens de NAC-directeur moet je een broedende kip niet storen, maar het ei wordt maar niet gelegd. Beide partijen zijn nog altijd in onderhandeling, maar de deadline van 1 april is wel uitgesteld naar 1 juli. "Het is spannend", geeft Remo Oversier toe. "Maar ik hoop dat we nu in de laatste fase zitten."

Ook verantwoordelijk wethouder Jeroen Bruijns laat het achterste van zijn tong niet zien: "We zijn nog in gesprek over een aantal dingen. Maar we hebben afgesproken om zaken te stil te houden totdat we geel-zwarte rook hebben. Dat doen we dus ook."

"Er was een deal, maar de gemeente zag daar op het laatste moment vanaf."

De onderhandelingen tussen NAC en de gemeente gaan volgens ingewijden nog altijd in goede harmonie, maar wel stroperiger dan gedacht. Zo wordt er in de spelonken van het stadskantoor gefluisterd dat er onlangs een deal was, maar dat Breda daar op het laatste moment toch vanaf zag. Verbazing is er ook als betrokken ambtenaren midden in het verkoopproces op vakantie gaan. De lezing voor het oponthoud is dat de gemeente vooral huiverig en voorzichtig is door angst voor een gebrek aan politieke draagkracht bij een overeenkomst. Maar het lijkt er op dat ze zich daar weinig zorgen over hoeft te maken. "Het is heel stil rondom dit dossier", zegt Inge Verdaasdonk van oppositiepartij SP. "Maar ik zie dat wel als goed nieuws. Ze zullen aan het kijken zijn hoe ze het financiële plaatje sluitend krijgen. Het is goed dat de gemeente loskomt van NAC. Ik vertrouw erop dat het goedkomt." Datzelfde geluid is ook te horen bij veel andere politieke partijen. Een snelle ontvlechting zou het beste zijn, want anders kan het Rat Verlegh Stadion weleens een flink hoofdpijndossier worden. Dat begint er al mee als NAC de huur niet meer kan betalen omdat er vanaf dit seizoen een einde komt aan de financiële bijdrage van een aantal rijke supporters.

Werkzaamheden in het Rat Verlegh Stadion (foto: NAC).