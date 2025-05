Hockey-international Laura Nunnink jaar uitgeschakeld om zware knieblessure

Verdrietig nieuws voor hockeyster Laura Nunnink van Den Bosch. De 30-jarige international heeft zaterdag tijdens het eerste finaleduel om de landstitel tegen SCHC (1-1) een ernstige knieblessure opgelopen. De middenveldster moet worden geopereerd en is voor een jaar uitgeschakeld. "Dit is pure ellende", vertelt Nunnink in een interview met hockey.nl.

Laura Nunnink verliet afgelopen zaterdag met tranen in haar ogen het hockeyveld in Bilthoven. De hockeyster, die 205 interlands achter haar naam heeft staan, maakte rond de twintigste minuut een sprong om de bal te ontwijken. Op het eerste gezicht leek er niets aan de hand, maar het was foute boel voor de geboren Eindhovense. Haar kruisband en meniscus zijn kapot. "Ik had heel veel pijn. Maar je hebt ergens nog hoop. Het deed zoveel zeer, dat ik me niet voor kon stellen dat er niks aan de hand was. De adrenaline doet ook veel met je. Toen ik zondag thuis was, voelde ik het pas echt. Ik kon niet meer lopen’, vertelt Nunnink dinsdag in een interview met Hockey.nl.