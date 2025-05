Extra maatregelen tegen veldbestormers voor finale play-offs met Willem II

Om nieuwe veldbestormers tegen te houden neemt Telstar extra veiligheidsmaatregelen voor de finale van de nacompetitie tegen Willem II. Donderdagavond ontvangt de club uit Velsen-Zuid de Tilburgers en om te voorkomen dat er opnieuw supporters het veld op komen, worden om en langs het bezoekersvak hekken geplaatst en zijn er extra beveiligers ingeschakeld.

In het stadion van Telstar ging het afgelopen zaterdag mis, nadat er in de halve finale was gewonnen van FC Den Bosch. Na het laatste fluitsignaal kwamen supporters massaal het veld op en braken er stevige vechtpartijen uit. De ongeregeldheden leidden tot meerdere gewonden en een onderzoek van de politie.

Veldbestormen

"We denken dat dit nodig is om veilig voetbal te waarborgen", zegt algemeen directeur Leon Annokkée van Telstar over de maatregelen. "Het veld bestormen is een nieuw fenomeen en wij willen daar vanaf. Voor de spelers en de staf is het wel een ding. Het helpt niet en we gaan er alles aan doen om het te voorkomen."

"Je leert weer van elke wedstrijd, dus we gaan ook opschalen qua stewards en beveiliging", vervolgt Annokkée. "Het stadion is straks weer ramvol en dat is leuk, maar we willen het ook graag leuk houden. Dus daarom zullen we extra mankracht inzetten."

Uitverkocht

Er is voor de finale van de play-offs een grote run op kaarten, die al tot technische problemen leidde op de website van Telstar. De verwachting is dat het stadion met een capaciteit van 4.177 plaatsen volledig uitverkocht zal zijn.

Ook in Tilburg ging het dit weekend mis na afloop van de halve finale in de play-offs tegen FC Dordrecht. Supporters van Willem II renden massaal het veld van het Koning Willem II Stadion op.