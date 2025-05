Na tussenkomst rechter: kasteel Maurick wordt opgeknapt na jarenlange ruzie

Van schimmel op de muren tot dode vissen in de slotgracht. Kasteel Maurick in Vught kampt al jaren met achterstallig onderhoud. Na jaren van strijd met de verhuurder heeft de rechter nu besloten dat ondernemers Klaas van Leengoed en Niek van Lieverloo het kasteel mogen opknappen. “We zijn blij voor onszelf, maar vooral voor alle toekomstige bruidsparen."

Al ver voordat Niek en Klaas in 2015 het kasteel in Vught zouden gaan huren, was het een populaire plek voor bruiloften, diners en grote feesten. Op het eerste gezicht ziet het kasteel er prima uit, maar wie goed kijkt, ziet dat het onderhoud al jaren achterloopt. De verf bladdert van de kozijnen, het tapijt heeft waterschade door lekkages en de verlichting werkt niet altijd.

“Gasten zien het ook, we krijgen er regelmatig opmerkingen over”, zegt Niek. “Maar wij kunnen er weinig aan doen, het kasteel is niet van ons. De verhuurder heeft het onderhoud jarenlang laten liggen. Daar balen wij van.”

En het bleef niet bij wat afgebladderde verf. Er waren ook grote mankementen die gasten direct raakten. “We moesten op het laatste moment een diner verplaatsen omdat er water langs de muren liep”, vertelt Niek. Klaas vult aan: “En meerdere keren zaten we met een verstopte wc. Toen moesten we honderden mensen naar de wc aan de overkant sturen.”

De ondernemers kaartten de eerste gebreken al acht jaar geleden aan. Toch gebeurde er lange tijd niets, terwijl ze bijna 25.000 euro huur per maand betalen. “Voor dat bedrag mag je toch wel verwachten dat het kasteel een beetje in orde is”, vindt Klaas.

De ruzie met de verhuurder van kasteel Maurick over het onderhoud, liep steeds verder op. “We hadden de verhuurder uitgenodigd voor een rondje door het kasteel. Hij keek rond en zei: ‘Het valt wel mee.’ Toen dachten wij: als dit hun houding is, gaan ze er nog járen over doen. Dat was voor ons het moment om naar de rechter te stappen”, vertelt Klaas.

Sinds de start van de rechtszaak in 2023 heeft de verhuurder wel wat opgeknapt. Muren zijn opnieuw geschilderd, kapotte luiken zijn vervangen en het tapijt wordt opnieuw gelegd. “Het kasteel heeft er in al die jaren nog nooit zo goed uit gezien”, zegt Klaas. Maar dat is nog niet genoeg.

De rechter besloot vorige week dat het kasteel grondig moet worden aangepakt. De lijst is lang: de slotgracht moet worden uitgebaggerd, de airco in de Orangerie moet worden vervangen, rotte kozijnen moeten eruit, het riool moet op de schop en zelfs de oude klok buiten moet weer gaan luiden. “Je merkt dat de rechter een monumentaal hart heeft. Die het belangrijk vindt dat alles netjes wordt. Daar zijn wij heel blij mee,” zegt Klaas.