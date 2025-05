Grote politieactie: man (38) aangehouden voor grootschalige cocaïne-import

Bij de woninginvallen dinsdag in Breda is een 38-jarige man aangehouden. Dat meldt de politie. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het importeren van in totaal ruim 3000 kilo cocaïne.

Een jaar geleden startte de recherche daar een groot onderzoek naar, omdat hier informatie over naar buiten was gekomen. Een groepering zou met de import van cocaïne veel geld verdienen. In het kader van dat onderzoek doorzochten agenten dinsdag meerdere huizen aan de Langdonk en een huis aan de Noortberghmoeren in Breda. Daar werd de man opgepakt.

Na de aanhouding zijn ook op twaalf andere plekken plekken in Brabant huiszoekingen gedaan. Op zes plekken in Breda, bij vier woningen in Roosendaal, in Hoeven en in Etten-Leur. Daarbij zijn meerdere gegevensdragers in beslag genomen. Ook zijn een tiental horloges, sieraden, meerdere voertuigen en meer dan 100.000 euro aan contant geld in beslag genomen.