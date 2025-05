Tieners op scooter krijgen stapel boetes na achtervolging

Twee minderjarige jongens op een scooter hebben het erg bont gemaakt in Roosendaal. Toen de politie de scooter dinsdag midden in de nacht zag rijden en wilde controleren, gingen ze ervandoor. Na een achtervolging wisten de agenten ze alsnog aan te houden en kregen ze boete op boete.

Agenten zagen de scooter rond kwart over drie ‘s nachts rijden op de Burgermeester Prinsensingel, zonder verlichting en zonder helm. De politieagenten gaven de bestuurder een stopteken, maar die ging er vandoor. De politie zette een achtervolging in.

Gewond na val

Die was maar van korte duur, want al snel vielen de jongens met de scooter. Ze zetten het op een rennen, waarna de agenten er opnieuw achteraan gingen. Na enkele honderden meters hielden ze de jongens aan. Die waren bij de val gewond geraakt. De jongens zijn gecontroleerd in een ambulance, maar ze hoefden niet naar het ziekenhuis.

De tieners, uit Oud Gastel en Kruisland, zijn aangehouden en naar het politiebureau gebracht. Daar hebben ze van de agenten een hele stapel bekeuringen gekregen. Voor het negeren van het stopteken, het niet dragen van een helm, rijden zonder rijbewijs en het niet bij hebben van een identiteitskaart.

De scooter werd ook nog even op de rollerbank gezet om de snelheid te meten. En wat bleek: die reed ook nog eens te hard. Het voertuig moet opnieuw gekeurd worden en mag daarna pas weer de weg op.