Inval bij woning beruchte topcrimineel Jan B.

De politie heeft dinsdagavond een inval gedaan bij de woning van topcrimineel Jan B. aan de Hulteneindsestraat in Hulten. De politie is met meerdere undercoverwagens op het terrein en doet onderzoek.

Het is nog onduidelijk waar precies onderzoek naar gedaan wordt. Of er iemand is aangehouden is ook onbekend.

Jan B. uit Hulten is bekend en berucht. Zijn bijnaam is: 'wapenhandelaar van het zuiden’. Hij is deze eeuw al zeker twee keer veroordeeld voor handel in vuurwapens en zat jarenlang in de cel. Ook werden er meerdere keren invallen gedaan. Vorig jaar zomer rukte de politie nog massaal uit naar het adres, omdat er een lading illegale wapens zou liggen. Het bleek toen loos alarm.

Bedreiging burgemeester

B. was ook in beeld voor de verdwijning van Freddy Janssen uit Valkenswaard. Zijn lichaam werd in stukken gehakt en teruggevonden in het Markkanaal bij Den Hout. Na eerst een veroordeling werd B. in hoger beroep vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. B. kwam ook nog in het nieuws omdat hij de burgemeester van Gilze en Rijen bedreigde.