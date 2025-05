Seizoenkaarten Willem II duurder, ook als ze degraderen

De seizoenkaarten van Willem II worden duurder, ongeacht of ze in de Eredivisie blijven spelen of niet. Dat meldt de Tilburgse club via hun site. Bij RKC Waalwijk, datdegradeerde, blijven de prijzen voor volgend seizoen wel gelijk.

"De wedstrijden brengen komend seizoen meer kosten met zich mee", schrijft Willem II. "In het geval van een lagere divisie worden er bovendien twee extra thuiswedstrijden gespeeld in het Koning Willem II stadion."