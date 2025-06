Petra verloor haar man en moest in haar eentje voor 3 kinderen zorgen

Toen Petra Hagen uit Eindhoven (59) achttien jaar geleden haar man Bram den Ouden verloor, kwam ze er plotseling alleen voor te staan in de zorg voor haar drie jonge kinderen. Vol overtuiging en met een positieve instelling ging ze door. En terwijl ze bang was dat haar kinderen later in hun ontwikkeling er veel last van zouden krijgen dat ze hun vader zo vroeg waren verloren, kijkt Petra nu vol trots naar haar inmiddels volwassen kroost. "Ze hebben het omgezet in iets moois. Dat past precies bij hoe hun vader altijd in het leven stond."

We spreken Petra op een regenachtige lentedag. Aanleiding is het werk van haar jongste kind, Thijs. Hij heeft de afgelopen maanden een podcast gemaakt waarin hij op zoek is gegaan naar meer informatie over zijn vader, Bram. Thijs was vijf jaar oud toen zijn vader overleed en weet dus eigenlijk niet zo veel over hem. Hij is gaan graven in het verleden, haalde oude krantenknipsels tevoorschijn en sprak met studievrienden van Bram. Terwijl de regen en zon elkaar deze dag afwisselen, vertelt Petra liefdevol over haar overleden man en hun drie kinderen. Want waar voor Thijs steeds meer puzzelstukjes op zijn plek vielen, werd Petra herinnerd aan allerlei mooie momenten met Bram. "Er kwam allerlei herinneringen terug die waren weggezakt", vertelt ze.

"Dat is het moeilijkste moment in mijn leven geweest."

Bram overleed in juni 2007. Hij had de spierziekte myotubulaire myopathie, waardoor zijn spierkracht steeds verder achteruitging. De laatste jaren kon hij nauwelijks meer lopen. "We waren net van plan om ons huis aan te passen en een elektrische rolstoel voor hem te regelen, maar dat is er nooit meer van gekomen", blikt Petra terug. Hij overleed onverwachts aan een hartstilstand.

Wat volgde was een heftige periode. Petra moest eerst aan haar jonge kinderen van vijf, acht en tien jaar oud vertellen dat ze geen vader meer hadden. "Dat is het moeilijkste moment in mijn hele leven geweest", blikt de moeder terug. "Nog moeilijker dan Bram loslaten." In de podcast 'Of ik je Mis' hoor je hoe Thijs dit moment als 5-jarige jongen heeft ervaren. Hij neemt je ook mee in zijn zoektocht naar wie zijn vader was:

De zorg voor haar drie kinderen deed ze in haar eentje en vol overgave. Achteraf gezien was dat best pittig, blikt Petra nu terug. Op dat moment vond ze het vooral belangrijk om zichzelf staande te houden voor de kinderen. "Want ze hadden alleen mij nog", legt ze uit. "Ik dacht: het is ontzettend verdrietig, maar het leven gaat gewoon door." Zo ging het gezin die zomer alsnog op vakantie en werd ook het kinderfeestje van de jongste dochter 'gewoon' gevierd. "Wel net even iets anders ingevuld, maar ik wilde graag dat de kinderen alsnog een fijne jeugd zouden hebben. Mijn man en ik zijn altijd uitgegaan van het positieve en keken naar wat er wél kon. Daar ben ik toen mee doorgegaan."

Het hele gezin Den Ouden in 2002