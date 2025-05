Wonen op grote hoogte met adembenemend uitzicht over de halve provincie

Wie Tilburg nadert, ziet van grote afstand al de meest iconische aanwinst van de laatste jaren voor de stad: Westpoint Tower. Deze kleurrijke wolkenkrabber is meer dan 140 meter hoog en telt 47 verdiepingen. Het uitzicht van deze hoogte over de omgeving is indrukwekkend. En laat nu net een appartement op de 46e verdieping in de verkoop staan.

“Hoe hoger je komt des te fraaier is het uitzicht”, zegt Stefan van Rijckevorsel. Hij is makelaar bij Van den Bosch makelaars met een vestiging in Tilburg en in Dongen. “De lift gaat met een snelheid van een seconde per verdieping omhoog. Eenmaal boven kun je tot in de verre omgeving kijken. In het appartement op de 46e verdieping kijk je vanuit de slaapkamer uit op het groene gebied tussen Tilburg en Breda. Vanuit de woonkamer en keuken, waar je het grootste deel van de dag bent, heb je uitzicht op het bruisende leven in de stad. Bij helder weer zie je zelfs Eindhoven en Den Bosch liggen.”

De 46e verdieping is de op een na hoogste verdieping van het gebouw. Het appartement is volgens de makelaar echt iets bijzonders. “Verspreid over een woonoppervlakte van 307 vierkante meter liggen vier grote kamers, twee badkamers, een keuken en een flinke living. Het is een gigantische oppervlakte. Het appartement op de 46e verdieping heeft van onder tot boven glaspuien waardoor het uitzicht nóg beter tot zijn recht komt.”