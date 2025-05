Sieb (11) spot exclusieve auto van 3,5 miljoen euro voor zijn school

Het was een doodgewone schooldag voor de elfjarige autospotter Sieb Robertz uit Berkel-Enschot. Rekenen, aardrijkskunde, natuur en dan nog een uurtje gym. Maar toen hij uit het raam keek, maakte zijn hart een sprongetje: voor zijn school stond een donkergroene, uiterst exclusieve 'Koenigsegg Jesko Attack', een ultieme droom voor alle autospotters. En die kost maar liefst, schrik niet, 3,5 miljoen euro.

Carspotten, het is dé trend bij veel tieners. Ieder vrij moment staan ze bij een drukke verkeerskruising of een exclusieve garage om mooie dure bolides te fotograferen. En als het lukt, is het een ervaring die ze nooit vergeten. Dat geldt zeker voor Sieb, die plotseling oog in oog stond met de uiterst exclusieve Koenigsegg, een wagen zo zeldzaam dat er slechts 125 op de wereld zijn.

"Ik zat in de klas toen een paar kinderen me riepen", vertelt Sieb woensdagochtend terwijl hij nog stuitert van blijdschap. Kom eens kijken!, zeiden ze. Wat is dit voor auto? Ik kon het bijna niet geloven en vroeg meteen aan de juf of ik naar buiten mocht om foto's te maken. En gelukkig mocht dat."