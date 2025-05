Ooit op het hockeyveld, nu in de roeiboot: Nika gaat voor medailles op EK

Nika Vos uit Waalwijk vond het in haar jeugd leuk om te hockeyen, maar na haar keuze om rechten te gaan studeren ruilde ze de hockeystick in voor een plekje in de boot. Met succes, want de 26-jarige roeister behoort inmiddels tot de wereldtop. Vanaf donderdag gaat ze in het Bulgaarse Plovdiv op jacht naar twee medailles op het EK. “De wil om te winnen werkt verslavend”, zegt ze.

In haar carrière tot nu toe pakte Nika zilver op het WK roeien en twee keer een zilveren en een keer een bronzen plak op het EK. Als kind had ze nooit durven dromen van een succesvolle loopbaan als topsporter. “Ik zat op hockey, dat was mijn hobby. Mijn eerste keer in een roeiboot was na mijn verhuizing, in 2015, naar Amsterdam. Ik was best een redelijk talent, maar het is een sport die je op moet bouwen.”

Er waren voor Nika in de loop der jaren sportief gezien mooie momenten, maar ook moeilijke periodes. Zoals afgelopen zomer bijvoorbeeld. “Ik wilde heel graag naar de Olympische Spelen van Parijs. Helaas haalde ik het net niet, dat kostte wel even tijd om daar overheen te komen.”

In haar hoofd ging de knop om toen ze dacht aan 2028, waneer de Spelen in Los Angeles worden gehouden. “Weer een cyclus van vier jaar, dat is hoe wij als roeiers een beetje denken. Ik vind het roeien nog leuk om te doen en heb de drive om beter te worden dan ik was.”