Na 40 jaar strijd krijgt wielericoon eindelijk zijn museum: 'Schitterend'

De 78-jarige wielerlegende Rini Wagtmans kan eindelijk aan de slag met het wielermuseum waar hij zich jarenlang voor inzette. Het Oude Raadhuis in Etten-Leur is gekocht door een ondernemer die er onder andere een wielermuseum en een horecagelegenheid in wil vestigen. "Ik doe het niet voor mezelf, maar voor de wielersport", zegt Wagtmans meteen.

Buiten het museum blijft het gebouw in gebruik als ruimte waar mensen kunnen samenkomen om bijvoorbeeld te vergaderen, of een presentatie of brainstormsessie te houden. Het museum komt dus niet, zoals eerder bedacht, in Hoogerheide, maar in Etten-Leur. "In Hoogerheide lukte het niet vanwege de stikstofregels", zegt de wielerlegende uit Sint Willebrord. Er is maar één bieding gedaan op het pand: 500.000 euro door De Nijs Onroerend Goed BV uit Hoogerheide. Dat was een prima bedrag, volgens de gemeente. Want 'de nieuwe eigenaar zal namelijk aanzienlijk in het gebouw moeten investeren', schrijft ze.

"Schitterend geschenk."