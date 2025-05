Twee ernstig bedreigde mhorrgazellen geboren in dierentuin

Er is beschuit met muisjes in ZooParc Overloon: in de dierentuin zijn twee mhorrgazellen geboren. De dieren zijn een ernstig bedreigde soort. De geboortes zijn hierdoor van grote betekenis, aldus de dierentuin.

De kalfjes zijn geboren op 12 en 14 mei, bij twee verschillende moeders. "De jongen maken het tot nu toe goed. Het gaat om een mannetje en een vrouwtje", laat de dierentuin weten.

Vanwege het mindere weer zijn de jonge gazellen de afgelopen weken voor het grootste gedeelte binnen geweest, maar de dierentuin verwacht dat ze binnenkort meer buiten te zien zullen zijn. Ernstig bedreigd

De geboorte van deze kalfjes is niet alleen schattig, maar ook erg belangrijk. De mhorrgazelle is namelijk een ernstig bedreigde diersoort. "In het wild leven er naar schatting slechts zo'n 250 exemplaren. Het dier heeft het in het wild bijzonder moeilijk", aldus het park. De mhorrgazelle valt onder het Europese managementprogramma (EEP). Dit is een samenwerkingsverband tussen dierentuinen om een gezonde reservepopulatie van dieren in stand te houden. Oorsprong

Oorspronkelijk komt de mhorrgazelle uit Noordwest-Afrika. De soort verdween in de jaren 70 bijna volledig uit het wild door de jacht. Een reddingsactie van een Spaanse onderzoeker en internationale samenwerking zorgde ervoor dat er nu weer enkele honderden mhorrgazellen zijn.