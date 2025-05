Geweld Roosendaalse wijk laait op, burgemeester grijpt in

“Gaat het over die bom die hier pas geleden naar binnen werd gegooid aan het begin van de straat? Daar zeg ik verder niks over.” Na het aanspreken van een willekeurige bewoonster aan de Desmijndijk in Roosendaal is de toon gezet. Net zoals veel wijkbewoners reageert ze schouderophalend op het zoveelste geweldsincident in haar wijk: “Het was een tijdlang rustig en nu lijkt het weer erger te worden.”

Eerder deze maand werd een woning in de straat op last van de burgemeester gesloten. Hij nam het besluit nadat er vermoedelijk een molotovcocktail in het huis naar binnen was gegooid. Het huis blijft vier weken dicht vanwege ‘ernstig gevaar voor de openbare orde’. Het voorval staat niet op zich. Een paar maanden eerder werd bij een huis één blok verderop ook een explosief naar binnen gegooid. Of er een relatie bestaat tussen beide incidenten wil de politie niet zeggen. “Ik heb er wel zo mijn gedachten over”, laat een voorbijganger zich ontvallen. Intimidaties, brandstichtingen en zelfs vuurwapengeweld. Het rommelt al jaren in de Desmijndijk. De meeste incidenten houden verband met de handel in drugs. Vooral in de avonduren en ’s nachts is het volgens wijkbewoners bij een aantal panden een ‘komen en gaan’ van auto’s. “Ik vraag niet waar ze zich mee bezighouden, ik heb zo mijn vermoedens”, aldus een bewoner van de straat.

De gemeente laat in een reactie weten ‘vanzelfsprekend bekend te zijn met deze problematiek’. “We nemen dit serieus, echter drugsoverlast zien we niet alleen in de deze wijk. We zien dat in de gehele regio. Sterker nog: het is zelfs een landelijk beeld”, aldus woordvoerder Jeroen Steenmeijer.

“Ik heb ook kinderen hè, het is wel goed zo.”

Het zijn vooral oudere buurtbewoners die, weliswaar anoniem, hun zegje willen doen. Andere buurtgenoten doen er liever het zwijgen toe, zoals ook een jongere vrouw die aan komt fietsen. “Ik heb ook kinderen hè, het is wel goed zo.” Zo’n tien jaar geleden nam een aantal enthousiaste bewoners het initiatief om het tij te keren. In de Stichting DesDia (samenvoeging van Desmijn- en Diamantdijk) zetten ze zich in om de leefbaarheid te verbeteren. Het straatinterieur en de groenperkjes kregen een opknapbeurt, er werd jaarlijks een straatfeest georganiseerd en er kwam tijdelijk cameratoezicht in de wijk. Achteraf blijken alle inspanningen weinig te hebben opgeleverd. Het cameratoezicht is verdwenen, de groenperken liggen bezaaid met afval en het geweld laait weer op. Een illusie armer legden de laatste initiatiefnemers van DesDia drie jaar geleden het bijltje erbij neer. “We zijn weer terug bij af”, klinkt het uit de mond van een van hen. Volgens woordvoerder Steenmeijer is burgemeester Mark Buijs afgelopen week op bezoek geweest in de wijk waarbij hij goede gesprekken heeft gehad met verschillende wijkbewoners: “Daarbij zijn ook de zorgen van de wijkbewoners over hun veiligheid uitgebreid besproken. In samenspraak met hen wordt een aantal gewenste maatregelen nader onderzocht en uitgewerkt.”

"Nu is het wachten op de volgende klap."