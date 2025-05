Drukte op de weg door vakantiegangers voor hemelvaartweekend

De avondspits is woensdagmiddag al vroeg begonnen. Vanwege het hemelvaartweekend staan er tegen vijf uur veel kleine files, die steeds langer worden. In heel Nederland staat nu al meer dan 600 kilometer file. Vooral op de A2 richting het zuiden en op de A50 in beide richtingen is het aansluiten geblazen.

De langste file in Brabant staat rond half 5 op de A27, van Utrecht naar Breda. Bij Nieuwendijk is een file van bijna anderhalf uur ontstaan na een ongeval met drie auto's. De linkerrijstrook richting Breda is dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond kwart voor vijf weer vrij is.

Op de A2, A50, A58 en A59 staan ook lange files. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht komen automobilisten in een file van een halfuur terecht, tussen knooppunt Vught en de Maasbrug. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem, tussen Oss-Oost en de Maasbrug staat een file van 35 minuten. Op de A2 naar het zuiden begint de file net over de Brabantse grens bij Weert en die eindigt pas bij Grathem. Ook op de A59 in de richting van Oss en op de A58 in beide richtingen staat het verkeer stil en moet je rekening houden met ongeveer een kwartier vertraging. Verder staan er op veel andere wegen in Brabant kleine files van tien minuten.