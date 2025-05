Jeroen trainde in oorlogsgebied: 'Voetbal verlicht de pijn een beetje'

Jeroen Schepens (32) is na anderhalf jaar Oekraïne terug in Cuijk. Hij werkte als assistent-trainer bij topclub Shakhtar Donetsk, waarmee hij twee bekers won, kampioen werd en Champions League speelde. Maar tegenover de sportieve successen stond het verdriet wat hij zag in het door oorlog verscheurde land. “Voetbal is het enige wat voor een beetje vreugde zorgt voor veel mensen in Oekraïne.”

Werken bij Shakhtar Donetsk was wel een enorme uitdaging. De club heeft bijvoorbeeld geen eigen complex meer en de reizen duurden erg lang. “Onze thuiswedstrijden speelden we regelmatig aan de Poolse grens in Lviv of in een stadion in Kiev. Als we Europees speelden, moesten we vanuit Kiev eerst veertien uur in de bus naar de grens in Polen om daar uren te wachten. Daarna stapten we in het vliegtuig om vervolgens naar het stadion af te reizen. Door het vele reizen was het constant aanpassen aan de omstandigheden.”

Veel mensen stelden hem de vraag waarom hij voor een avontuur in een oorlogsgebied koos. Zijn familie en vrienden snapten het enthousiasme wel en steunden hem. “Het was altijd mijn droom om in de top te werken. Met Shakhtar Donetsk hebben we drie prijzen gepakt en we speelden Champions League tegen bijvoorbeeld PSV, Bayern München en Arsenal. Een jongensdroom die uitkwam.”

Jeroen werkte als assistent-trainer bij Fortuna Sittard, toen hij eind 2023 werd gepolst door Shakhtar Donetsk van trainer Marino Pusic. Voor de Cuijkenaar de kans om bij een topclub te werken die voor de prijzen speelt. “Op zaterdagavond was ik namens Fortuna bij de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen, een paar dagen later zat ik bij mijn nieuwe club op de bank tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Royal Antwerp FC.”

Jeroen focuste zich volledig op zijn werk, maar dat was meer dan alleen bezig zijn op het veld. “Mijn empathisch vermogen is in anderhalf jaar tijd enorm gegroeid. Je maakt van dichtbij mee wat er voor verschrikkelijke dingen gebeuren rondom een groep."

"Als technische staf deden we er alles aan om het team draaiende te houden. Zo hebben we enorm geïnvesteerd in de relatie met spelers en zijn we in hun cultuur gedoken. Hoe konden we er voor ze zijn op menselijk vlak? Die kant moet je beheersen als je werkt met jongens in een oorlogsgebied.”

In de selectie voelde hij een enorme broederschap. “Die jongens zijn er altijd voor elkaar. Omdat we van plek naar plek reisden en veel samen waren, waren ze heel hecht. Die gasten hebben allemaal een doel en dat is voetballen voor hun club of land. Daardoor kunnen ze de pijn van het volk een beetje verlichten, dat voelt als een eer.”