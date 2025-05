Vrouw ligt al wekenlang dood in flat, sterke lijklucht en vliegen

In een flat aan de Schubertlaan in Eindhoven is woensdagmiddag een dode vrouw gevonden. De vrouw lag daar mogelijk al meer dan zes weken, zegt de politie. Ook zat het appartement onder de vliegen en hing er een sterke lijklucht.

Mensen maakten zich zorgen over de vrouw, omdat ze al ruim zes weken niets van haar hadden gehoord. De brandweer moest er aan te pas komen om de deur van het appartement open te krijgen. Eenmaal binnen vonden agenten de vrouw. Hoe het kan dat de overleden vrouw zo lang onopgemerkt is gebleven, is onduidelijk. Ook is nog niet duidelijk hoe de vrouw om het leven is gekomen. De politie is ter plekke een sporenonderzoek gestart.