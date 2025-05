Brandende bestelbus strandt pal naast brandweeroefening

Wat als oefening begon, werd opeens bittere ernst voor de brandweer in Sprang-Capelle. Dinsdagmiddag vloog een witte bestelbus spontaan in brand op de A59. De bestuurder wist nog net de afrit bij Sprang-Capelle te nemen en kwam tot stilstand, uitgerekend pal voor het terrein waar op dat moment een grootschalige brandweeroefening aan de gang was.

Brandweerlieden delen het opmerkelijke verhaal woensdag op Instagram. 'De oefening van de brandweer kreeg hierdoor ineens wel een erg realistisch karakter', schrijft de agent van basisteam Langstraat. 'Geluk bij een ongeluk, toeval bestaat niet.... De inzittenden van de bus namen deze spreekwoorden wel erg letterlijk.' De brandweer heeft het vuur geblust en de bus is later afgevoerd door een bergingsbedrijf.