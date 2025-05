Trucker negeert afzetting bij reanimatie: 'Verrekt mij 't dat hij doodgaat'

Meerdere bestuurders hebben zich woensdagmiddag van hun slechtste kant laten zien in Zevenbergen. Terwijl de hulpdiensten bezig waren met een reanimatie, negeerden weggebruikers de wegafzetting. Een vrachtwagenchauffeur ging tekeer tegen de boa’s en een automobilist reed zelfs in tegengestelde richting de kruising op.

Dat gebeurde rond een uur ‘s middags op de Blokweg. Meerdere ambulances, een brandweerwagen en een traumahelikopter rukten uit. Een omstander was ondertussen al begonnen met reanimeren. Een paar minuten later namen ambulancemedewerkers dat over.