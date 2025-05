Man op crossmotor rijdt sloot in, traumahelikopter geland

Een man is woensdagavond zwaargewond geraakt nadat hij met zijn crossmotor in een sloot terechtkwam. Dat gebeurde op de Esdoornstraat in Someren. De man vloog vervolgens van de motor af, een naastgelegen weiland in.

De bestuurder droeg geen helm. Politie, ambulance en een traumahelikopter kwamen naar de plek van het ongeluk. Na assistentie van het traumateam is de man met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.