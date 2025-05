Kat zit vast onder huis en bezorgt brandweer urenlang graafwerk

Een kat zorgde woensdagavond voor flink wat werk voor de brandweer in Oosterhout. De kat zat vast ónder een huis aan de Monseigneur Frenckenstraat. De brandweer moest urenlang graven om het dier te bevrijden.

Bij het huis waren die dag werkzaamheden uitgevoerd. Tijdens het werk was de kat onder het huis gekropen. Toen de vloer weer was opgevuld met zand, ontdekten de bewoners dat hun kat spoorloos was.