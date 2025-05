Broer van Bolle Jos aangehouden in Turkije, uitlevering binnenkort

Waar de opsporingsdiensten in de jacht op Bredanaar Bolle Jos Leijdekkers geen steek verder lijken te komen, kan zijn broer elk moment naar Nederland worden overgebracht. Harry Leijdekkers (49) is opnieuw aangehouden in Turkije.

Volgens goed ingevoerde bronnen wordt hij binnenkort op het vliegtuig naar Nederland gezet, meldt het AD. Harry Leijdekkers werd anderhalf jaar geleden, in december 2023, al opgepakt tijdens een klopjacht op Bolle Jos en diens organisatie in Turkije. Tijdens een zitting in april besloot de rechter plots om hem vrij te laten. Bezwaar

Na een bezwaar van de Turkse officier van justitie is hij nu opnieuw aangehouden. Nederland zou om zijn uitlevering hebben gevraagd. Volgens goed ingevoerde bronnen kan hij elk moment op het vliegtuig worden gezet.