Keukenrollen, gloryholes en ‘hatseflatsen’: een nachtdienst in de seksbios

Lichaamssappen van vreemden opruimen, BDSM-uitjes begeleiden en advies geven over vibrators aan 85-jarigen: voor Esmee is het de normaalste zaak van de wereld. Zij draait namelijk de nachtdienst in de Helmondse seksbioscoop Cupido.

Esmee is één van de Nachtbrakers met wie programmamaker Merlijn Passier een nachtje meeloopt in zijn nieuwe programma Merlijn en de Nachtbrakers. Daarin onderzoekt hij wat er in onze provincie gebeurt als iedereen ligt te slapen. Esmee heeft één voorwaarde voor ze instemt: “Je moet wel meehelpen met schoonmaken na sluitingstijd!” Merlijn heeft best wat vooroordelen over zo’n seksbioscoop. “We hebben tegenwoordig toch allemaal internet? Waarom zou je dan nog naar zo’n zaaltje gaan? Zitten daar niet alleen vieze mannetjes?” Maar volgens Esmee moet je het anders zien. “Het is eigenlijk meer een ontmoetingsplaats. Hier zie je elkaar in levende lijve, dus dat maakt het wel wat echter en spannender dan porno kijken.” Niet alleen voor mannen

Tijd voor een rondleiding. In de seksbioscoop is voor ieder wat wils, laat Esmee zien. Een speciale zaal voor homo’s, een speciale zaal voor hetero’s, een dark room en een BDSM-kamer. Overal hangen keukenrollen aan de muur…

Het assortiment.

In de ‘heterozaal’ zit een vrouw naar de film te kijken. Dat verbaast Merlijn. “Veel mensen denken dat vooral mannen naar de seksbioscoop gaan, maar dat is helemaal niet zo”, vertelt Esmee. “Er komen hier ook veel vrouwen die zich graag laten verwennen door de andere bezoekers. Vrouwen hebben die behoefte tot spanning en openbare seks net zo goed als mannen.”

Hatseflatsen

Merlijn moet toch even slikken. “Ik vind mezelf niet zo truttig, maar dit zit totaal niet in mijn belevingswereld. Maar ik benijd de mensen die overal schijt aan hebben en dit wél gewoon doen.” René en Kim* zijn van die mensen. “We kwamen hier eerst vooral om wat dingen te kopen in de winkel en toen dachten we: we gaan eens achter het gordijn kijken”, vertelt René. “We doen het graag in het openbaar, dan heb je meer spanning. Lekker hatseflatsen!”

En hoe vaak kan dat dan op een dag? “Nou, als het aan haar ligt altijd”, zegt René. “Zij is altijd hoerig!” Kim schaamt zich nergens voor, zegt ze. “Je moet doen waar je zin in hebt. En dit geeft gewoon echt een kick.” Gloryholes afsoppen

De nachtdienst zit erop, tijd om de belofte in te lossen. Terwijl Merlijn latex handschoenen aandoet en een warm sopje maakt, geeft Esmee als doorgewinterde seksbioscoop-medewerkster alvast een tip. “Als je de vuilniszak met gebruikte tissues eruit haalt, moet je de zak ‘van je weg’ bewegen. Dan ruik je het zaad niet zo erg.”

Esmee werkt in de seksbioscoop.

Maar ja, de lichaamssappen zijn niet alleen in de tissues terechtgekomen. Merlijn vindt hier en daar nog wat laatste stille getuigen van het feest dat zich hier zojuist heeft afgespeeld. “Ik vind dit toch wel een beetje vies werk”, zegt Merlijn terwijl hij een nat spoor met een doekje opdept. “Maar het is een troost dat iemand er in ieder geval veel plezier aan heeft beleefd.” Vibrator voor 85-jarige

Nadat alle gloryholes en skai-lederen bankjes zijn afgesopt, maakt Merlijn nog een klein rondje door de seksshop. Esmee kent het hele assortiment en kan iedereen adviseren. “Er komen hier allerlei soorten mensen. Ik sta nergens meer van te kijken. Vorige week was hier nog een man van 85 die een vibrator kwam halen voor zijn vrouw, als cadeautje.” *De namen van René en Kim zijn gefingeerd.

