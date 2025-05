Boeteregen op A58 vanwege telefoongebruik tijdens het rijden

Op de A58 tussen Rucphen en het Zeeuwse Middelburg zijn woensdag 135 bestuurders bekeurd omdat zij hun telefoon vasthielden terwijl ze deelnamen aan het verkeer. Dat maakte de politie donderdagochtend bekend.

De bestuurders werden betrapt vanuit een touringcar en met een zogenoemde MONOcam. Met de touringcar reden de politiemensen tussen halftien 's ochtends en halfvier 's middags van Etten-Leur tot Middelburg, tussen Bergen op Zoom en St.Willebrord en van Kruiningen tot Middelburg.

Vanuit die touringcar konden de agenten bestuurders spotten die onder het rijden een elektronisch apparaat vasthielden. Als dat zo was, schakelden ze een van de volgauto’s in. De agenten in deze auto’s zetten de overtreders vervolgens aan de kant en bekeurden hen.