Supporters Willem II zwaaien spelersbus uit

Het is een belangrijke dag voor Willem II. De ploeg voetbalt donderdagavond in Velsen tegen Telstar. Het is de eerste van twee duels die bepalen of Willem II in de Eredivisie blijft of degradeert. De Tilburgse supporters lieten op Hemelvaartsdag niets aan het toeval over en staken massaal hun 'helden' een hart onder de riem.

