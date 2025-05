Bossche hockeyvrouwen schrijven geschiedenis met landstitel

De hockeysters van Den Bosch hebben donderdagmiddag de 23ste landstitel gepakt. In een spannende finale werd SCHC na shoot-outs verslagen. Het is voor het eerst dat de Bossche hockeyvrouwen in één seizoen de titel, beker en Euro Hockey League wonnen.

SCHC stond al vijf keer eerder in de finale om het landskampioenschap, waaronder de afgelopen drie jaar. Nog nooit won de ploeg uit Bilthoven de titel. Hoe groot is het verschil met HC 's-Hertogenbosch dat al jaren oppermachtig is bij de vrouwen. In 25 finales wonnen de Bosschenaren 22 keer de titel.

Beide ploegen speelden zaterdag de heenwedstrijd van de finale en met het 1-1 gelijkspel werd duidelijk dat ze elkaar nauwelijks iets ontlopen. De beslissende return in Den Bosch donderdagmiddag werd opnieuw een wedstrijd tussen twee sterke teams die vrijwel gelijkwaardig zijn. Het was de thuisploeg dat in het eerste kwart op voorsprong kwam door een strafcorner van Rosa Fernig uit Tilburg. SCHC kreeg meerdere grote kansen, maar scoren deed het niet. Zo haalde Fernig een bal van de lijn en voorkwam de paal een tegendoelpunt van Yibbi Jansen uit Gemonde. Gelijkmaker

In het tweede kwart opnieuw een aanvallend SCHC dat op jacht ging naar de 1-1. Toch was het eerst Joosje Burg uit Veghel die een grote kans op de 2-0 liet liggen. In de 26ste minuut viel dan toch de verdiende gelijkmaker. Aanvoerder Pien Sanders voorkwam eerst met een katachtige reflex de 1-1, maar in de rebound was het Elzemiek Zandee die de gasten liet juichen.

Vreugde na de goal van SCHC tegen 's-Hertogenbosch. (Foto: Gabriel Calvino Alonso/Orange Pictures)