Zangeres XXJULÍA stelt seksisme in de muziekindustrie aan de kaak

Fans van zangeres Julie Benoit (26), beter bekend onder haar artiestennaam XXJULÍA, kwamen woensdagavond naar Schouwburg Concertzaal Tilburg om naar haar debuut-EP te luisteren. Tenminste, dat dachten ze. In de foyer lagen oude telefoons en iPods met daarop nummers van haar EP 'Piece of Myself', maar zodra bezoekers het nummer luisterden, hoorden ze na een paar seconden niet meer het nummer, maar persoonlijke, schokkende verhalen van vrouwen die slachtoffer waren van seksisme in de muziekindustrie. "Ik wil heel graag door in de muziekindustrie, maar wel in een industrie waarin ik me fijn voel."

De Tilburgse zangeres won deze maand de 3FM Trending Talent-verkiezing en wil haar bekendheid niet alleen gebruiken voor het maken van mooie muziek. "Ik vind het leuk om dansbare nummers te maken, maar statements maken, is ook essentieel."

"Het overkomt ook vrouwen hier uit de buurt."

Woensdagavond stond voor haar dan ook in het teken van taboes doorbreken. "Je hoort regelmatig verhalen van seksisme in de muziekindustrie en veel vrouwen die ik spreek schrikken er niet eens meer van. Het is zo normaal geworden, dat we het eigenlijk gewoon negeren." En dat moet volgens haar afgelopen zijn. "Als we dit blijven negeren, dan wil ik hier niet in doorgroeien." Daarom wil ze bewustwording creëren. "Als je de verhalen, zonder dat je het verwacht, onder je neus geduwd krijgt, komt het veel meer binnen en gaan mensen hopelijk zien dat het ook vrouwen hier in de buurt overkomt."

Ze plaatste een oproepje via Instagram en binnen een halve dag kreeg ze twaalf berichten binnen. De verhalen deelde ze, met toestemming van de vrouwen, anoniem, tijdens haar EP-presentatie. "De verhalen varieerden van ongepaste opmerkingen na optredens tot 'koffiedame' genoemd worden in de studio, terwijl die vrouw net de microfoons had opgezet en zelf de producer was."

"Je kreeg meer kansen als je op de knieën ging."

Bezoekers in de Schouwburg reageerden heel positief op de getuigenissen. "Ze vertelden dat ze wel wisten dat zulke dingen gebeurden, maar niet dat het zo dichtbij was. Dat was precies wat ik had gehoopt." Ook kreeg ze te horen dat ze het knap vinden dat Julie dit durft aan te kaarten. Het verhaal van een danseres die danste aan de top voor grote wereldsterren maakte vooral veel indruk. Julie vertelt: "Ze deed een keer auditie en toen vroeg iemand met veel macht aan de zaal vol danseressen wie er nóg meer kansen wilde. 'Steek dan je hand op en ga met mij mee naar het toilet om mij te pijpen', zei hij. Je kreeg meer kansen als je maar op de knieën ging. Vervolgens werd je snel vervangen door de volgende."

"Het is nog lang niet voorbij."

Een van de andere verhalen die anoniem te horen was, komt van Julie zelf. "Daar is het ook mee begonnen. Ik heb zelf wel eens iets vervelends meegemaakt en wil dat graag naar buiten brengen om de volgende generatie wakker te schudden en mensen te laten zien dat het nog lang niet voorbij is." Later op de avond speelde XXJULÍA nummers van haar EP 'Piece of Me'. "Het optreden ging heel goed, er zongen zelfs mensen mee. Het was een waanzinnige avond." De meeste nummers op haar EP bevatten een activistische boodschap, vertelt Julie. "Niet om het aan mensen op te dringen, maar om iedereen eraan te herinneren dat er werk aan de winkel is."