Auto schept fietsster, vrouw zwaargewond naar het ziekenhuis

Een vrouw op de fiets is donderdagmiddag rond kwart over vier zwaargewond geraakt toen ze door een auto werd geschept op de kruising van de N284 en de Dwarsstraat in Bladel.

De vrouw belandde na de aanrijding zo'n vijfentwintig meter verderop in de berm. Een traumahelikopter kwam ter plaatse en het slachtoffer is onder begeleiding van een trauma-arts in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide wegen waren ongeveer drie uur lang afgesloten. De politie heeft onderzoek gedaan. Een bergingsbedrijf heeft de auto, die flink beschadigd raakte bij het ongeluk, weggesleept.

Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink

