Nog niets beslist na eerste finaleduel Telstar - Willem II

Willem II is er donderdagavond niet in geslaagd om te winnen van Telstar. In Velsen-Zuid eindigde de heenwedstrijd van de finale van de play-offs in 2-2. Komende zondagavond valt de beslissing als beide ploegen tegenover elkaar staan in het Koning Willem II Stadion in Tilburg.

Het 711 Stadion zat donderdagavond vol met enthousiaste fans van Telstar. Het bereiken van de finale van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie is bijzonder voor de Velsenaren, aangezien ze in 1978 voor het laatst op het hoogste niveau uitkwamen. Telstar maakte indruk in de eerste twee rondes van de play-offs door ADO Den Haag en FC Den Bosch uit te schakelen. Tegen Willem II begon het nerveus aan de wedstrijd, al was de eerste kans voor Tyrone Owusu van de thuisploeg. Zijn schot ging net naast het doel van Thomas Didillon-Hödl. Na een klein kwartier lag de bal er aan de andere kant in. Kyan Vaesen brak door aan de rechterkant en legde perfect voor op Ringo Meerveld, die voor een open doel binnen kon tikken: 0-1.

Bij de thuisploeg was het vooral opletten voor Youssef El Kachati, de topschutter die in de belangstelling staat van verschillende clubs. De snelle aanvaller was constant dreigend, al bleven grote kansen uit. Die grote kans kreeg Willem II wel na een half uur spelen, maar Dennis Kaygin schoot een open schietkans veel te wild naast. Knullige goal

In de tweede helft toonde Telstar meer de wil om de supporters een leuke wedstrijd voor te schotelen. Willem II werd achteruit gedrukt, maar kreeg via Kyan Vaesen wel een grote kans. De kopbal van de Belg werd uit de hoek getikt. Verder was het de beginfase vooral tegenhouden wat de Tilburgers deden. Na 56 minuten viel de terechte gelijkmaker, toen El Kachati scherp voorgaf en Runar Sigurgeirsson op knullige wijze zijn eigen doelman verschalkte.

Dennis Kaygin baalt van een tegendoelpunt. (Foto: Hans van der Valk/Orange Pictures)