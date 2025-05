Brand in appartementencomplex, meerdere huizen ontruimd

In een huis op de tweede etage van een appartementencomplex aan de Boutenslaan in Eindhoven heeft donderdagavond even voor half negen kort brand gewoed. Bij de brand kwam veel rook vrij. Uit voorzorg werden meerdere huizen ontruimd.

Bij de brand in het appartement zijn geen slachtoffers gevallen. De bewoner van het huis was niet thuis toen de brand uitbrak. Bewoners van de omliggende appartementen werden voor de zekerheid ontruimd.

De brand was rond kwart voor negen onder controle. Het appartement wordt geventileerd en uit voorzorg gecontroleerd door de brandweer. Stichting Salvage, die hulp verleent na een brand, komt naar het huis voor verdere afhandeling van de schade. Een ooggetuige zag grote rookwolken en veel brandweerlieden en politieagenten. De brandweer kwam met twee blusvoertuigen en een hoogwerker ter plaatse. De politie was met vier auto's aanwezig bij de brand.