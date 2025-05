Huizen ontruimd bij brand in complex voor begeleid wonen

In een appartement op de tweede etage van een complex voor begeleid wonen aan de Boutenslaan in Eindhoven heeft donderdagavond even voor half negen kort brand gewoed. Bij de brand kwam veel rook vrij. Uit voorzorg werden meerdere appartementen ontruimd.

Het gaat om een complex van de organisatie NEOS, waar mensen die dak- of thuisloos dreigen te raken in een beschermde omgeving kunnen wonen in de aanwezigheid van coaches. De brand is vermoedelijk in de woonkamer van het appartement ontstaan. Onderzoek naar explosie

Er wordt onderzocht of er mogelijk een explosie aan de brand voorafging. Rond tien uur werd het appartement verzegeld. Waarom de politie dat heeft gedaan, is niet duidelijk. Het team Forensisch Opsporing van de politie gaat vrijdag verder met sporenonderzoek.

Door de intensiteit van de brand heeft de muur een flinke dreun gekregen en is de muur minder stabiel. Het appartement is flink beschadigd geraakt door de brand. De bewoner kan voorlopig niet terug naar huis. Bij de brand in het appartement zijn geen slachtoffers gevallen. De bewoner van het huis was niet thuis toen de brand uitbrak. De omliggende appartementen werden voor de zekerheid kort ontruimd.

Foto: Persbureau Heitink

Grote rookwolken

De brand was rond kwart voor negen onder controle. Een ooggetuige zag grote rookwolken en veel brandweerlieden en politieagenten. De brandweer kwam met twee blusvoertuigen en een hoogwerker ter plaatse. De politie was met vier auto's aanwezig bij de brand. Het appartement wordt geventileerd en uit voorzorg gecontroleerd door de brandweer. Stichting Salvage, die hulp verleent na een brand, komt naar het huis voor verdere afhandeling van de schade.

Foto: Persbureau Heitink

Foto: Persbureau Heitink

Foto: Persbureau Heitink