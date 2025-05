Jazzliefhebbers opgelet: voetjes van de vloer bij Breda Jazz Festival

De 53ste editie van het Breda Jazz Festival is weer losgebarsten. Na een regen van confetti bij de opening op de Grote Markt bleef het nagenoeg droog en konden festivalgangers los met de heupen om een dansje te wagen bij de vele podia in de stad. Bekijk onderstaande foto's om te zien hoe bezoekers donderdag genoten van de muziek en elkaar.

Het muziekfestijn werd op Hemelvaartsdag geopend met heel veel confetti op de Grote Markt in Breda. Daarna zong Joris Rasenberg een nieuw nummer over de stad en konden de bezoekers los.

Het Breda Jazz Festival is een vierdaags muziekevenement dat sinds 1971 georganiseerd wordt en jaarlijks zo'n 250.000 bezoekers trekt. Jazzliefhebbers van groot tot klein kunnen meer dan tweehonderd concerten gratis bewonderen op zo'n twintig podia verdeeld over de stad.

Op het Kasteelplein klonken de klanken van Daddy to the Rescue. De zangeres zong in een rode jurk omringd door muzikanten de sterren van de hemel, als dat geen jazz is.