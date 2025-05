Willem II speelt wedstrijd van levensbelang: 'Zal niet makkelijk worden'

Willem II speelt komende zondagavond de wedstrijd van het jaar tegen Telstar. Handhaving in de Eredivisie is erg belangrijk voor de Tilburgers, anders speelt de club volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie met een veel lager budget. Het vertrouwen is er bij Willem II, al is er ook het besef dat er een zware opdracht wacht. "Wij moeten gebruik gaan maken van onze twaalfde man", zegt trainer Kristof Aelbrecht.

De Belgische trainer was donderdagavond in Velsen-Zuid niet tevreden over delen van de wedstrijd tegen Telstar. Het duel eindigde in 2-2. "Het spel van de eerste helft trokken we na rust niet door. We waren de bal te snel kwijt en maakten verkeerde keuzes. Met een aantal wissels probeerden we het voetbal terug te laten keren."

Uiteindelijk was het invaller Emilio Kehrer die in de laatste tien minuten Willem II op 2-2 schoot. "Dit was een heel belangrijke goal, want we pakken nu een resultaat in een uitwedstrijd. Het doelpunt van Ringo Meerveld de vorige ronde tegen FC Dordrecht was ook zo'n treffer."

In het eigen Koning Willem II Stadion wil de thuisploeg zondag vanaf 18.00 uur het karwei afmaken. Aelbrecht: "Het is niet zo dat wij een tegenstander negentig minuten de wil op kunnen leggen, dat zal zondag ook niet gebeuren. Het zal zeker niet makkelijk worden tegen Telstar. Voor ons zal het wel een andere wedstrijd worden dan in Velsen, aangezien we weer op gras en voor ons publiek mogen voetballen. We gaan volledig voor de winst."