Auto crasht en ramt boom, bestuurder lange tijd bekneld

Een auto is donderdagnacht gecrasht op de Ringbaan-Noord in Tilburg. De bestuurder verloor rond kwart voor drie 's nachts de macht over het stuur. De auto botste vervolgens op hoge snelheid tegen een boom in de middenberm.

Het ging mis in een flauw bochtje van de Ringbaan-Noord, vlakbij de Van Mossel-garage. Vanwege de ernst van de situatie kwamen politie, brandweer, een ambulance en een traumahelikopter naar de plaats van het ongeluk. De bestuurder zat lange tijd bekneld in de auto. Hij is bevrijd en met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

