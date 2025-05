Vrouw ernstig gewond na val van fiets, traumaheli ingezet

Een fietsster raakte donderdagnacht ernstig gewond aan haar hoofd bij een lelijke val op de Vestdijk in Eindhoven. Ze fietste daar samen met haar vriend, toen de sturen van hun fietsen elkaar raakten.

Vanwege de ernst van de situatie kwamen twee ambulances en een traumaheli naar de plaats van het ongeluk.

Bloed

De vrouw is uiteindelijk in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Door de val verloor de vrouw best wat bloed, dit is opgeruimd.