Auto slaat over de kop op N625, bestuurder blijkt onder invloed

Een auto is donderdagnacht over de kop geslagen op de Lithoijense Dijk, de N625, in Lithoijen. Het ging mis toen de bestuurder rond kwart voor twaalf 's avonds de macht over het stuur verloor in een bocht.

In de auto zaten een man en een vrouw. De twee zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Alcohol

Uit een blaastest bleek dat de bestuurder te veel alcohol had gedronken. Hij werd aangehouden en naar een politiebureau gebracht voor een alcoholanalyse. Een berger heeft de auto meegenomen.