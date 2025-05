Dronken fietser loopt flinke hoofdwond op na botsing

Een fietser liep donderdagavond laat een flinke hoofdwond en vermoedelijk een schedelbasisfractuur op bij een val op het fietspad aan de Ligtsedreef in Nuenen. Hij kwam daar frontaal in botsing met een scooterrijder.

Veel te veel gedronken

Het slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie nam nog een blaastest af bij het slachtoffer. Daaruit blijkt dat de man veel te veel had gedronken.

De man op de brommer kwam met de schrik vrij, mede omdat hij een helm droeg. Het bloed dat op het fietspad lag, is door een bedrijf verwijderd.