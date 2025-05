Oldtimers verwoest bij uitslaande brand in schuur, asbest vrijgekomen

Bij een uitslaande brand in een schuur aan de straat Villenbraken in Sint-Oedenrode zijn meerdere oldtimers in vlammen opgegaan en is asbest vrijgekomen. Door het vuur waren grote zwarte rookwolken te zien in de omgeving. De brand is sinds zeven uur vrijdagochtend onder controle.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Die was in de wijde omgeving te zien. De brandweer rukte met meerdere korpsen uit om het vuur te bestrijden. In de schuur zouden naast vijf of zes oldtimers, auto's uit de jaren vijftig en zestig, ook verschillende witgoedmaterialen gelegen hebben.

Foto: Persbureau Heitink.

Uitbreiding voorkomen

De schuur stond rond zes uur vrijdagochtend zeker voor de helft in brand. Het lukte de brandweer om uitbreiding naar de andere helft en een schuur verderop te voorkomen. Omdat de brandweer behoefte had aan meer bluswater is een groot watertransportsysteem ingezet om bluswater over grote afstand te kunnen vervoeren. Asbest vrijgekomen

Bij de brand kwam asbest vrij. Maar omdat de wind gunstig stond, kwamen de schadelijke deeltjes voor zover bekend niet in de bewoonde wereld terecht.

Foto: Persbureau Heitink.