Het wordt genieten voor zonliefhebbers, temperatuur loopt flink op

Als je houdt van zonneschijn en hoge temperaturen is het deze vrijdag en zaterdag genieten. De temperatuur loopt in het weekend op sommige plaatsen op richting 28 graden. Dat vertelde Wouter van Bernebeek van Weerplaza vrijdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant.

Deze vrijdag begon met een grote tweedeling in onze provincie. Het oosten had rond halfacht te maken met zonneschijn. terwijl het noorden en westen van de provincie zich onder een dikke laag bewolking bevond. "Maar vrijdagmiddag breekt overal de zon door", vertelde Van Bernebeek op de radio. "Dan wordt het flink warm, zeker als je het vergelijkt met woensdag en donderdag. Het wordt misschien wel 25 of 26 graden." Daarbij blijft het droog.

"Het gaat broeierig warm aanvoelen."