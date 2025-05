Jill heeft na een sterke periode in Engeland een doel bij Oranje

Haar laatste interland speelde Jill Baijings op 6 augustus 2023 tijdens het WK voetbal. De 24-jarige middenvelder uit Terheijden hoopt na een uitstekende periode bij Aston Villa weer op speelminuten in de nationale ploeg. Ze maakt deel uit van de selectie van de Oranjevrouwen die vrijdagavond om half negen in actie komen tegen Duitsland en dinsdag tegen Schotland in de Nations League. “Ik zou het fijn vinden om het niet alleen tijdens trainingen te mogen laten zien.”

Jill begon als klein meisje met voetballen in haar woonplaats bij S.V. Terheijden. Ze koos daarna voor ‘buurman’ Madese Boys en verhuisde vervolgens op 14-jarige leeftijd naar Eindhoven voor een talententeam van Centrum voor Topsport en Onderwijs. “Doordeweeks zat ik daar, in het weekend gingen we naar huis. Mijn jeugd heeft er anders uitgezien dan veel leeftijdsgenoten. Het heeft me al vroeg volwassen gemaakt.” Bij SC Heerenveen kreeg ze de kans om te debuteren in het profvoetbal. Na een jaartje Eredivisie klopte in 2020 Bundesliga-club SGS Essen op de deur. Na twee jaar Essen en een seizoen Bayer Leverkusen kwam ze in 2023 bij Bayern München terecht. “Een hele grote club, maar helaas speelde ik daar niet veel. Ik had weinig wedstrijdritme en kwam daardoor minder in beeld bij Oranje.”

Haar wens was meer te spelen en toen klopte Aston Villa op de deur voor een huurperiode. “Na vier jaar Duitsland was ik toe aan een andere competitie. In de Bundesliga kende ik alle tegenstanders en waren er geen verrassingen meer voor mij. Engeland was nieuw voor me, ik zag het als een mooie uitdaging. Een groot voetballand met heel veel goede speelsters uit de hele wereld. Ook best veel Nederlanders, bijna iedere wedstrijd stond er wel een bekende op het veld.”

"De faciliteiten zijn supergoed."

Haar start was echter dramatisch. “Ik raakte al snel geblesseerd aan mijn rug, er zat een scheurtje in. De eerste competitiehelft was ik uit de roulatie. De revalidatie verliep echter top, de faciliteiten bij Aston Villa zijn supergoed. We maakten gebruik van dezelfde ruimte als de mannen. Van een sauna en een zwembad tot een gym met allerlei moderne apparaten.” Na de winterstop was ze fit en werd ze uiteindelijk een belangrijke kracht op het middenveld van de club uit Birmingham. Een makkelijk seizoen werd het niet. “Topclubs als Chelsea, Arsenal, Manchester City en Manchester United steken er bovenuit, maar daaronder is het aan elkaar gewaagd. We stonden een tijd maar net boven de degradatiestreep, totdat we de laatste vijf wedstrijden wonnen. Na een tijd van stress zijn we uiteindelijk zesde geworden.”

"Je weet het nooit in het voetbal."