Campings, terrassen en bootjes: hier zitten we in het hemelvaartweekend

Bij campings, sloepverhuren en terrassen is het een drukte van belang. Hemelvaart is natuurlijk een vrije dag voor de meesten en sommigen plakken daar ook nog de woensdag en de vrijdag als vrije dag bij. In combinatie met het lekkere weer van deze vrijdag zorgt dat voor drukte in onze mooie provincie.

Dat merken ze ook bij camping de Geritthoeve in Oisterwijk: "We zitten echt helemaal vol", zegt Esther die er werkt. Normaal is het al wat drukker met Hemelvaart, maar vanwege het mooie weer is het nu extra druk. "We hebben geen plekjes meer, de telefoon blijft maar rinkelen."

Lekker druk op de camping (foto: Esther Bastiaansen).

Ook bij collega's bij de Paal iets verder naar het zuiden, in Bergeijk, loopt het storm. Ook daar is het helemaal stampvol. "We zitten meestal lang van te voren volgeboekt met het hemelvaartweekend, zelfs met het slechte weer van gisteren", laat medewerker Ingrid weten. "En het is eigenlijk een mengelmoesje van van alles: mensen uit het hele land, Duitsers en Belgen. Want ook zij vieren Hemelvaart", weet Ingrid.

Jazz en bootjes

En wie lekker weer zegt, zegt ook bootje varen. Want bij de sloepverhuur in Breda is het net als op de campings erg druk, vertelt medewerker Dominique. "Het is een heel druk weekend, zeker samen met het Jazz Festival dat nu bezig is. Dan is het extra druk in de stad en stromen de reserveringen binnen. We hebben alleen nog wat plekjes in de middag", zegt hij al zoekend in zijn systeem.

En ook in de Biesbosch en bij sloepverhuur Van Zelst, waar je lekker kan uitwaaien in een bootje op de Maas in het noorden van onze provincie, is het druk. Wie niet zo'n zin heeft in campings of water gaat naar de Efteling. "Het aantal mensen is vergelijkbaar met een weekenddag. Er zijn wat meer bezoekers, want die zijn vrij. Het is dus wat drukker dan gewoonlijk", zegt medewerker Nina.

