NAC-aanvoerder betaalt zelf mee aan buitenlandse transfer

NAC neemt per direct afscheid van Jan Van den Bergh. De 30-jarige aanvoerder voetbalt de komende twee jaar bij de Japanse club Jubilo Iwata. "Er is geen twijfel mogelijk dat mijn voetbalhart in Breda ligt, maar dit lucratieve voetbalavontuur voor mij en mijn familie kon ik niet laten schieten”, zegt de Belg op de clubsite.

Van den Bergh kwam in 2023 over van het Belgische Beerschot. In Breda promoveerde hij in zijn eerste seizoen naar de Eredivisie en dit jaar wist de club zich rechtstreeks te handhaven. In totaal speelde hij 73 officiële wedstrijden. Toen er dit jaar belangstelling kwam vanuit Japan, gaf de verdediger aan graag de stap te willen maken.

NAC werkt mee aan het verzoek omdat het een persoonlijke wens van de Belg is. De Brabantse club ontvangt een transfersom voor de verdediger en er zijn bonusafspraken gemaakt. Opvallend is dat Van den Bergh zelf een deel van de vergoeding betaalt om naar Japan te kunnen gaan.

"Op specifieke wijze bijgedragen aan de sportieve wederopbouw van de club."