Kermis sluit, jongens zitten nog vast in reuzenrad

Een paar bezoekers van de budgetkermis in Tilburg hebben donderdagavond optimaal kunnen genieten van hun ritje in het reuzenrad. Klokslag tien uur gingen plotseling alle lichten van het feestelijke evenement uit, terwijl een groep jongens nog in de attractie zat. “Ineens klonk er ‘Help!'”, vertelt Frank Vale, organisator van de budgetkermis.

Tilburgers kunnen deze dagen volop genieten van de budgetkermis op het evenemententerrein Het Laar. Voor een aantal jongens verliep het kermisavontuur donderdagavond anders dan verwacht: zij kwamen op het hoogste punt van het reuzenrad geruime tijd stil te staan.

Vanwege Hemelvaartsdag waren veel mensen vrij, waardoor Tilburgers massaal de kermis bezochten. Frank Vale vertelt tegen Omroep Tilburg dat het erg druk was op het terrein. “Volgens de regels moeten we om tien uur 's avonds sluiten. Dat is eigenlijk voor een dag als gisteren best vroeg.” De lichtjes, muziek en attracties worden gefaseerd uitgeschakeld. “Door het in stappen uit te voeren, voorkom je dat alle bezoekers tegelijk het terrein verlaten”, legt Vale uit. Bij elke attractie wordt om de beurt de stekker uit het stopcontact getrokken.

'Help'

Maar toen het terrein volledig donker was, hoorde de organisator geroep. “We hoorden mensen roepen: ‘Help! Help!’ en toen zagen we drie à vier jongens bovenin het reuzenrad zitten – helemaal op het hoogste punt”, lacht Vale.

De operator van het reuzenrad had de bezoekers over het hoofd gezien. “We moesten toen de computer opnieuw opstarten en de verlichting weer aanzetten.” De bezoekers hadden de rit van hun leven én kregen echt waar voor hun geld. “Ik denk dat ze een ritje van ruim een kwartier extra hebben gehad.” Daar is de politie van Tilburg het mee eens: "Dat is pas waar voor je geld", schrijft ze op Instagram.

Billenknijpen

Vale begrijpt dat het misschien wel even billenknijpen was voor de bezoekers. “Als je ziet dat overal het licht uitgaat en de hekken worden gesloten, dan begin je wel te gillen, ja. Maar ze hadden wel een heel mooi uitzicht natuurlijk.”

Een Budgetkermis is een betaalbare kermis waarbij alle attracties, met uitzondering van de Speed Booster, maximaal €3 per ritje kosten. Voor attracties voor kinderen betaal je €2,50. Ook spelletjes en lekkernijen zijn goedkoper dan op een normale kermis.