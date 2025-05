Brandbom gaat af bij cafetaria, pand moet twee weken dicht

Een brandbom is donderdagnacht afgegaan bij een Cafetaria Ceder aan de Rembrandtgalerij in Roosendaal. Locoburgemeester Paul de Beer sluit het pand voor de komende twee weken 'vanwege het ernstige gevaar voor de openbare orde'. Er is niemand gewond geraakt bij de ontploffing.

Er is waarschijnlijk gebruikgemaakt van zwaar knalvuurwerk in combinatie met een brandbare vloeistof. De schade aan het gebouw bleef beperkt. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.

De gemeente laat weten dat de tent vanaf vrijdag vier uur 's middags voor twee weken op slot moet. "Het mogelijke risico op herhaling en het ernstige gevaar dat daarmee gemoeid is, leidde tot deze bestuurlijke maatregel." Het is geen straf voor de eigenaar, maar het is een beschermende maatregel voor de buurt, aldus de gemeente. Drie jaar geleden moest een ander eettentje in de Rembrandtgalerij ook al sluiten. Het was toen de derde aanslag in korte tijd op restaurant Cizbiz Köfte. De eigenaar liet toen weten erg geschrokken te zijn. Hij had geen idee wie het gedaan zou hebben en waarom.

Foto: Noël van Hooft

Foto: Noël van Hooft