Vrouw zwaargewond bij steekpartij, twee mensen opgepakt

Een vrouw is vrijdagavond zwaargewond geraakt bij een steekpartij aan de Mierloseweg in Geldrop. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft twee mensen opgepakt.

De steekpartij gebeurde rond zes uur in de avond in een appartement boven een horecagelegenheid in Geldrop. Een burenruzie zou aan de steekpartij vooraf zijn gegaan. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen naar de Mierloseweg. De steekpartij trok veel bekijks. Agenten met helmen en schilden zijn bij het huis naast de eetzaak binnengevallen. Daar zijn twee mensen geboeid afgevoerd.

Foto: Persbureau Heitink.

